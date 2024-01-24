Названа предварительная причина наезда автобуса на пешеходов в Петербурге

Пострадали несколько человек

Состояние здоровья водителя стало, по предварительным данным, причиной аварии с рейсовым автобусом в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 24 января, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел.

В пресс-службе ведомства отметили, что на место происшествия работают сотрудники ГИБДД — они выясняют все обстоятельства случившегося.

В городском комитете по здравоохранению отмечали, что четверо из пяти пострадавших в ДТП с автобусом находятся в тяжелом состоянии.

Двоих пострадавших, которых в результате наезда придавило автобусом, удалось вытащить лишь с помощью спецтехники — мимо проезжал автокран, благодаря которому получилось приподнять транспортное средство.

Петербургский комитет по транспорту заявил, что городские власти окажут помощь пострадавшим в ДТП в Василеостровском районе, сообщает РИА Новости.

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