ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа предварительная причина наезда автобуса на пешеходов в Петербурге

18:08
  • среда
  • 24 января 2024

Пострадали несколько человек

Состояние здоровья водителя стало, по предварительным данным, причиной аварии с рейсовым автобусом в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 24 января, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел.
В Петербурге автобус сбил пешеходов на тротуаре

В пресс-службе ведомства отметили, что на место происшествия работают сотрудники ГИБДД — они выясняют все обстоятельства случившегося.

В городском комитете по здравоохранению отмечали, что четверо из пяти пострадавших в ДТП с автобусом находятся в тяжелом состоянии.

Двоих пострадавших, которых в результате наезда придавило автобусом, удалось вытащить лишь с помощью спецтехники — мимо проезжал автокран, благодаря которому получилось приподнять транспортное средство.

Петербургский комитет по транспорту заявил, что городские власти окажут помощь пострадавшим в ДТП в Василеостровском районе, сообщает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия наезда автобуса на людей
Последствия наезда автобуса на людей
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.