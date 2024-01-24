ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия и Финляндия разорвали соглашение о приграничном сотрудничестве

18:34
  • среда
  • 24 января 2024

Действие договора официально прекращено

Действия соглашения между правительствами России и Финляндии о содействии приграничному сотрудничеству официально прекращено в среду, 24 января. Об этом рассказали в российском Министерстве иностранных дел.
Финляндия продлила закрытие границы с Россией

Ведомство напомнило, что речь идет о документе, который был подписан сторонами в Хельсинки 13 апреля 2012 года. Однако в связи с "конфронтационными действиями" Финляндии в отношении России было решено его расторгнуть.

МИД России уведомил о таких намерениях финскую сторону еще в октябре 2023 года, сообщает РИА Новости.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что западные государства вступили в "новую холодную войну" с Россией на фоне увеличения военного производства ради дальнейшей поддержки Украины и противостояния Москве.

При этом глава МВД Финляндии Мари Рантанен отмечала, что национальная безопасность остается критически важным вопросом для Хельсинки, а потому было решено пролонгировать закрытие финско-российской границы. КПП не будут функционировать как минимум до 11 февраля.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Российско-финская граница
Российско-финская граница
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.