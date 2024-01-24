Россия и Финляндия разорвали соглашение о приграничном сотрудничестве

Действие договора официально прекращено

Действия соглашения между правительствами России и Финляндии о содействии приграничному сотрудничеству официально прекращено в среду, 24 января. Об этом рассказали в российском Министерстве иностранных дел.

Ведомство напомнило, что речь идет о документе, который был подписан сторонами в Хельсинки 13 апреля 2012 года. Однако в связи с "конфронтационными действиями" Финляндии в отношении России было решено его расторгнуть.

МИД России уведомил о таких намерениях финскую сторону еще в октябре 2023 года, сообщает РИА Новости.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что западные государства вступили в "новую холодную войну" с Россией на фоне увеличения военного производства ради дальнейшей поддержки Украины и противостояния Москве.

При этом глава МВД Финляндии Мари Рантанен отмечала, что национальная безопасность остается критически важным вопросом для Хельсинки, а потому было решено пролонгировать закрытие финско-российской границы. КПП не будут функционировать как минимум до 11 февраля.

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