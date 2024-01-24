Путин напомнил про благородную цель участников Рождественских чтений

Президент поприветствовал участников чтений

Участников Международных Рождественских образовательных чтений объединяет благородная цель — направлять усилия на консолидацию общества и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам и гостям чтений.

Российский лидер заявил, что тема XXXII Рождественских чтений не только охватывает все эпохи истории России, но и дает возможность обсудить наиболее острые вызовы и проблемы современности.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что инициативы участников чтений окажутся востребованы на практике и поспособствуют укреплению церковно-общественного и церковно-государственного взаимодействия на благо России, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее президент уже отмечал важную роль церкви в жизни общества. В частности, Владимир Путин подчеркивал, что созданный в 1993 году Всемирный русский собор в то непростое, переломное для страны время смог объединить под своим крылом абсолютно разных людей.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что Русская православная церковь во время специальной военной операции открыто заняла и явила свою позицию в проповедях патриарха, решениях и повседневном служении священников на фронте и в тылу. В этих условиях молчание некоторых деятелей культуры относительно СВО не лучше открытого предательства, подчеркнул политик.

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