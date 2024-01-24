Пентагон прокомментировал крушение Ил-76 ВКС России

Самолет перевозил украинских пленных

Американское Министерство обороны не располагало информацией о запланированном на 24 января обмене военнопленными между Россией и Украиной. Такое заявление сделали в Пентагоне после крушения самолета Ил-76 ВКС России, перевозившего украинских пленных.

Представитель Пентагона заявил, что не может предоставить комментарий по поводу крушения российского воздушного судна, и перенаправил желающих получить ответы на такие вопросы в Министерство обороны Украины, сообщает РИА Новости.

Комментариев по существу о случившемся с Ил-76 до сих пор не было и от украинской стороны. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал, что заявления официального Киева последуют "чуть позже", поскольку сейчас "нужно время, чтобы уточнить все данные".

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал случившееся следствием внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве. Политик заявил, что на Украине идет "война свиней у корыта", которые и впредь "будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных".

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