ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пентагон прокомментировал крушение Ил-76 ВКС России

18:59
  • среда
  • 24 января 2024

Самолет перевозил украинских пленных

Американское Министерство обороны не располагало информацией о запланированном на 24 января обмене военнопленными между Россией и Украиной. Такое заявление сделали в Пентагоне после крушения самолета Ил-76 ВКС России, перевозившего украинских пленных.
Крушение Ил-76 в Белгородской области: последние данные

Представитель Пентагона заявил, что не может предоставить комментарий по поводу крушения российского воздушного судна, и перенаправил желающих получить ответы на такие вопросы в Министерство обороны Украины, сообщает РИА Новости.

Комментариев по существу о случившемся с Ил-76 до сих пор не было и от украинской стороны. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал, что заявления официального Киева последуют "чуть позже", поскольку сейчас "нужно время, чтобы уточнить все данные".

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал случившееся следствием внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве. Политик заявил, что на Украине идет "война свиней у корыта", которые и впредь "будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие армии США следят за радарами
Военнослужащие армии США следят за радарами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.