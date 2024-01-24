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Генштаб ВСУ намекнул на причастность к крушению Ил-76

19:20
  • среда
  • 24 января 2024

Самолет был сбит ракетами, выпущенными с украинской стороны

Украинский Генеральный штаб в среду, 24 января, выпустил заявление, в котором косвенно подтвердил причастность киевского режима к уничтожению самолета Ил-76 ВКС России, перевозившего пленных бойцов Вооруженных сил Украины.
Крушение Ил-76 в Белгородской области: последние данные

В своем заявлении Генштаб Украины пообещал, что "ВСУ будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством на Белгородско-Харьковском направлении".

При этом украинские пленные, погибшие при крушении российского Ил-76, в этом заявлении не упоминаются, сообщает РИА Новости.

Ранее украинские средства массовой информации поспешили удалить сообщения об ответственности ВСУ за крушение в Белгородской области Ил-76, в котором находились украинские пленные — их обмен уже был согласован.

При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал, что заявления официального Киева последуют "чуть позже", поскольку сейчас "нужно время, чтобы уточнить все данные".

Пентагон воздержался от комментариев в связи с крушением российского самолета, перевозившего украинских пленных. В американском оборонном ведомстве заявили, что вообще не были в курсе предстоявшего обмена пленными.

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