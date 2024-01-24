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Свыше 60 иностранцев лишились гражданства России за преступления

19:38
  • среда
  • 24 января 2024

Об этом рассказали в МВД

Российское Министерство внутренних дел с 26 октября 2023 года по 10 января 2024 года лишило приобретенного гражданства России 62 человек, которые совершили серьезные преступления.

Как рассказали в ведомстве, у иностранцев отобрали российские паспорта за применение насилия в отношении представителя власти, изнасилования, незаконный оборот наркотиков.

МВД пояснило, что как только преступники отбудут назначенное им судом наказание, их выдворят из России, сообщает "Интерфакс".

Ранее на рассмотрение Государственной думы внесли законопроект о расширении перечня преступлений, совершение которых будет основанием для прекращения гражданства России. Авторы поправок предлагают лишать мигрантов российского паспорта за совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

При этом президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство тех, кто заключил контракт на службу в Вооруженных силах, а также членов их семей. Такое же право есть у иностранных граждан, уволившихся из ВС России в период спецоперации.

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