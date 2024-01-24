Премьер Словакии не поверил в военное решение проблем Украины

Роберт Фицо встретился с украинским премьером

Словакия не верит в военное решение российско-украинского конфликта. Такое заявление сделал в среду, 24 января, словацкий премьер-министр Роберт Фицо после переговоров с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Фицо рассказал, что в ходе продолжительной беседы донес до Шмыгаля свою позицию — словацкий политик не считает возможным военное решение проблем Украины.

При этом глава кабмина Словакии подчеркнул, что "наши взгляды с господином премьером украинского правительства по некоторым темам существенно расходятся", сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что украинский президент Владимир Зеленский оказался в непростом положении — ему перестали давать деньги на Западе. При этом "внутри у него неспокойно, много недовольных", поэтому украинскому лидеру "нужно чем-то камуфлировать свои позиции", что он пытается сделать "абсурдными указами".

Однако еще в декабре Зеленский уверял, что не верит в близкое поражение Украине — по его утверждению, в начале боевых действий в 2022 году ситуация в стране была существенно сложнее нынешней.

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