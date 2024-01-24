Захарова: Болгария не сумеет "отменить Россию" в своей истории

В МИД России прокомментировали настрой болгарских политиков

Отмена роли России в борьбе Болгарии за независимость невозможна. Такое заявление сделала в среду, 24 января, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Захарова высказалась по поводу заявления ряда болгарских политиков о "необходимости вымарывания из болгарских учебников истории тех фактов, которые способны породить признательность к России".

По словам спикера МИД России, речь идет про "проявление крайнего невежества, причем угрожающего размыванием идейных основ государственности Болгарии", поскольку это потребует забыть всех "воспевавших победу русского оружия и ополченцев, героически сражавшихся плечом к плечу с доблестным российским воинством", сообщает РИА Новости.

Тем временем в Болгарии задумали снести "Алешу" — легендарный монумент на холме освободителей, который простоял там с 1957 года. Это возмутило местных жителей, которые вышли на акцию протеста и потребовали прекратить политические игры, способные привести к возрождению фашизма в Европе.

Болгарские власти пытались чинить препятствия российским официальным лицам, принимающим участие в работе международных структур. В частности, в ноябре 2023 года они запретили пролет через свое воздушное пространство правительственного борта со спикером российского МИД Марией Захаровой в Северную Македонию.

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