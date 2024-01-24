Лавров провел пресс-конференцию в Нью-Йорке. Главное

Министр иностранных дел России прокомментировал актуальные международные вопросы

До появления Сергея Лаврова в зале - ажиотаж. Свободных мест нет. Еще одно доказательство: мнение России по ключевым вопросам глобальной политики обладает колоссальным весом. Министр начал с главного события среды.

Здесь и далее - цитаты из выступления Сергея Лаврова

Я хочу начать с очередного факта использования Киевом террористических методов. Был совершен теракт в Белгороде. Был сбит транспортный самолет Ил-76, который выполнял перевозку 65 военнослужащих ВСУ, которых сопровождали три российских офицера и экипаж из шести человек. Все они погибли. Украинских военнопленных везли в Белгородскую область, чтобы осуществить обмен, согласованный между Москвой и Киевом. Вместо того, чтобы очередной обмен состоялся, украинская сторона нанесла зенитными ракетами удар по этому самолету, который стал фатальным.

Российская сторона уже запросила срочное заседание Совбеза ООН. Сергей Лавров выразил надежду, что его проведут в ближайшие часы. И напомнил о событиях в Буче, когда Киев всему миру демонстрировал ужасающие кадры с телами мирных жителей, которых, по заявлению украинских военных, расстреляли русские. Сразу после Москва тоже требовала созвать экстренную встречу в ООН. Но в организации с ответом тянули трое суток и доказательств от Киева требовать не стали. Из зала прозвучал вопрос - какие цели мог преследовать Киев, сбивая самолет со своими же военными на борту.

Первые сообщения, которые прошли, заключались в том, что тут же после того, как самолет разбился, после обстрела из зенитных орудий украинская сторона заявила о своей очередной победе доблестных Вооруженных сил Украины. Но как только стало известно, что это был рейс, перевозивший военнопленных для обмена, и украинские официальные лица в украинском военном ведомстве не могли не знать, сразу украинская сторона стала заметать под ковер бравурные сообщения о своих победах. Пытаются придумать какие-то другие объяснения.

Журналистка BBC выступила в фирменном стиле британской телекомпании: если русские что-то утверждают, нужно перевернуть все с ног на голову. Высокомерно чеканя каждое слово, будто министр иностранных дел по-английски говорит плохо, он же из России, она задала высокоинтеллектуальный вопрос: "Какие Россия планирует представить доказательства того, что на борту сбитого самолета были украинские военнопленные? И волнует ли вас, что международное сообщество вам не поверит?

Совершенно не переживаю, что международное сообщество может не поверить, как я уже сказал, международное сообщество в лице западных представителей и средств массовой информации уже доказало свою, в общем-то, дискредитирующую позицию.

Лавров напомнил, что именно в эфире BBC демонстрировали шокирующие кадры из Бучи. Вот только в ответ на просьбу Москвы обнародовать фамилии убитых украинцев, тела которых сняли журналисты и операторы британской телекомпании, и спустя два года - звенящая тишина. Молчит Лондон до сих пор, и когда его просят продемонстрировать доказательства якобы отравления Сергея Скрипаля секретным веществом "Новичок".

Были в зале и другие журналисты, которые пытались запомниться "сенсационными" вопросами: "Вы переместили в Белоруссию ядерное оружие. Намереваетесь ли вы его применять на Украине?".

До вас информация как-то долго доходит. Это произошло полгода назад. Учитывая принимаемые США и их союзниками меры по модернизации того ядерного оружия, которое в нарушение договоренностей о нераспространении находится в пяти странах НАТО, и с учетом того, что военнослужащие обучаются действиям по применению оружия. Запад, конечно, пытался поднимать истерику на тему того, что ему-то можно, а нам нельзя. Все возможности американцами избежать эскалации были упущены.

Тот факт, что на учения НАТО в Европу собираются 90 тысяч военных, вопросов ни у кого не вызывает. Это называют "самообороной".

Много вопросов было по ситуации на Ближнем Востоке. В Нью-Йорке Сергей Лавров уже третий день. Конфликт между Израилем и ХАМАС детально обсуждали накануне на открытых дебатах в ООН. Собственно, для участия в двух больших заседаниях по Украине и по Ближнему Востоку министр иностранных дел России и прибыл в Нью-Йорк.

Была информация, что США наблюдают через свои спутники за всеми точками земного шара, а за Ближним Востоком особенно плотно, ну не могли не заметить они перемещения большого количества людей, техники, дронов, которые готовились для того, чтобы этот теракт совершить. Влияние Соединенных Штатов на Ближний Восток - они же, понимаете, они же говорят, что мы сами будем разбираться с тем же палестино-израильским конфликтом. Они же прекратили деятельность квартета международных посредников и взяли все на себя. Чем это закончилось, мы знаем.

США уже пытались выступать самопровозглашенным судьей в целом ряде конфликтов на Ближнем Востоке. Итог всем известен. Войны, которые не прекращаются годами. Возникновение террористических ячеек. Разделение государств на части. И десятки тысяч погибших среди мирного населения. И теперь Вашингтон под фашистскими знаменами Киева настроил всю Европу против России, заявил Лавров. Союзников запугивают тем, что Москва вот-вот нападет на Прибалтику, а затем и другие страны НАТО.

И, конечно, на пресс-конференции прозвучал вопрос про Трампа - от корреспондента немецкой ARD. Причем в такой формулировке, которая рассмешила российского министра. Словно он уже встретился с кандидатом в президенты США и заключил с ним тайные договоренности.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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