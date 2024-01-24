Поправки о конфискации активов России вынесли на голосование Сената США

Документ получил одобрение профильного комитета

Комитет по международным отношениям Сената американского Конгресса поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом свидетельствуют результаты голосования, которые цитирует Bloomberg.

В поддержку данной инициативы высказались 20 членов комитета, против проголосовал только один человек — сенатор Рэнд Пол.

Следующим этапом законотворческой процедуры станет вынесение законопроекта на голосование Сената в полном составе.

Тем временем источники в Евросоюзе заявили, что до конфискации активов России, заблокированных в европейской юрисдикции, дело не дойдет, поскольку риски несопоставимы с потенциальными преимуществами. Брюссель тревожит не только юридический аспект подобного шага, но и возможные последствия для единой европейской валюты.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отмечал, что Москва не ждет от западных противников "никаких здравых действий, никаких шагов, которые демонстрировали бы хотя бы минимальное понимание того, насколько вредоносно и контрпродуктивно само обсуждение этой темы".

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