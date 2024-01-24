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Белый дом ответил на сообщения о крушении Ил-76

20:58
  • среда
  • 24 января 2024

Минобороны России рассказало, что его сбили украинские военные

Белый дом в курсе данных о крушении самолета Ил-76 в Белгородской области и пока не готов их подтвердить. Об этом рассказал в среду, 24 января, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Крушение Ил-76 в Белгородской области: последние данные

По словам Кирби, в Вашингтоне делают "все возможное для того, чтобы получить больше ясности и больше информации по данному вопросу", однако пока Белому дому нечего сообщить журналистам по этой теме, сообщает РИА Новости.

Тем временем украинский Генштаб намекнул на причастность Киева к уничтожению самолета Ил-76, который перевозил пленных бойцов ВСУ — все они погибли при крушении воздушного судна. Генштаб Украины пообещал, что "ВСУ будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством на Белгородско-Харьковском направлении".

В российском Министерстве обороны рассказали, что украинские боевики выпустили с территории Харьковской области две ракеты из зенитного ракетного комплекса. Погибли и украинские пленные, и российские летчики, и сопровождавшие пленных бойцы ВС России.

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Место крушения самолета Ил-76
Место крушения самолета Ил-76
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