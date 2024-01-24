Лавров заявил об отсутствии у России необходимости на кого-то нападать

Дипломат ответил на предупреждения с Запада о якобы агрессии России

У России нет никакой необходимости на кого-то нападать, заявления в ЕС и НАТО об обратном — чушь. Такое заявление сделал в среду, 24 января, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что "у нас нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, на экономической куда-то на кого-то нападать".

Лавров также выразил надежду на то, что на Западе, заявляющем об угрозе войны с Россией, "все-таки еще остались умные люди, которые хотя бы имеют не только знание истории, но и инстинкт самосохранения", сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что все должны быть готовы к будущей войне с Россией, поскольку "в это будет вовлечено все общество, нравится нам это или нет". Он отметил, что предполагаемая война с Россией начнется не завтра, но готовиться нужно уже сейчас.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что западные государства вступили в "новую холодную войну" с Россией на фоне увеличения военного производства ради дальнейшей поддержки Украины и противостояния Москве.

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