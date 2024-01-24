В состав экипажа входили летчики из Оренбургской области

При крушении военно-транспортного самолета ВКС России Ил-76, перевозившего украинских пленных, погибли летчики, служившие в оренбургском военно-транспортном полку. Об этом в среду, 24 января, рассказал глава Оренбургской области Денис Паслер.

Политик написал в своем Telegram-канале, что в результате очередного теракта киевского режима, сбившего самолет, погибли все, кто были на борту. Однако экипаж самолета отвел опасность от мирных граждан.

Это поступок настоящих Героев. Они доказали, что человеческая жизнь имеет огромную ценность для наших военных. Для врагов же она — даже жизнь "своих" — ничего не стоит. Светлая память Героям! Глубоко соболезную родным и близким погибших. Оренбуржье скорбит.

Ранее украинский Генштаб намекнул на причастность к уничтожению Ил-76, заявив, что "ВСУ будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством на Белгородско-Харьковском направлении". При этом погибших пленных даже не упомянули.

В Госдуме после случившегося призвали начать работу над признанием Украины террористическим государством, поскольку "мировое сообщество должно, наконец, понять, какого монстра вскормил коллективный Запад на Украине".

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