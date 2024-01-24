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Госдеп призвал Москву и Киев расследовать крушение Ил-76

21:57
  • среда
  • 24 января 2024

Комментировать случившееся по существу в ведомстве отказались

Американские власти ожидают как от России, так и от Украины расследования обстоятельств катастрофы российского самолета Ил-76, потерпевшего крушение над Белгородской областью. Об этом заявил в среду, 24 января, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.
Крушение Ил-76 в Белгородской области: последние данные

Американский чиновник заявил, что в настоящее время не может "предоставить независимое подтверждение" сообщение о том, что Ил-76 был сбит.

Пател выразил надежду на то, что причастные стороны проведут расследование этих сообщений для установления всех обстоятельств случившегося, сообщает ТАСС.

Ранее глава Оренбургской области Денис Паслер рассказал, что при крушении военно-транспортного самолета ВКС России Ил-76, перевозившего украинских пленных, погибли летчики, служившие в оренбургском военно-транспортном полку. Политик назвал погибших россиян героями, подчеркнув, что для Киева даже жизнь "своих" ничего не стоит.

При этом офис главы администрации украинского президента до сих пор не прокомментировал случившееся с Ил-76 и пленными бойцами ВСУ. Советник главы офиса Михаил Подоляк заявил, что комментарии от официального Киева последуют "чуть позже", поскольку сейчас "нужно время, чтобы уточнить все данные".

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Место крушения самолета Ил-76
Место крушения самолета Ил-76
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