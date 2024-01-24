Против высадившей кота Твикса проводницы завели дело

Животное погибло

Против проводницы, которая в Кирове выбросила из поезда кота по имени Твикс, возбудили уголовное дело, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

"Сегодня в отношении проводницы возбуждено уголовное дело", - сообщил собеседник агентства.

11 января проводница поезда "Екатеринбург - Санкт-Петербург" выбросила в Кирове из вагона кота, который убежал от хозяина и бегал по составу. Кот умер из-за укуса животного и обморожения в километре от городского вокзала. Его труп нашли волонтеры.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным. Проводницу отстранили от работы на время расследования.

В РЖД заявили, что пересмотрят правила перевозки животных. В частности, проводники более не будут иметь права высаживать животных на улицу.

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