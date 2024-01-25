Бабич: Консервативные американцы любят Трампа

Экономические показатели в США при Трампе были лучше, чем сегодня

Почему Дональд Трамп так легко побеждает своих более молодых соперников? Чем экс-президент привлекает избирателей? И не приведёт ли противостояние Трампа и Байдена к еще большему расколу американского общества?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с обозревателем портала "Ино-СМИ" Дмитрием Бабичем.

"Как США 4 года прожили при Трампе? Не начали ни одной войны. Экономические показатели были лучше, чем сегодня. Оказалось, что консервативные американцы любят Трампа", - заявил он.

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