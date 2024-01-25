Экипажи РСЗО "Град" сорвали ротацию ВСУ

ВС России уничтожили опорный пункт противника

Информация о ходе специальной военной операции. Новые кадры боевой работы артиллеристов Центрального военного округа представило Минобороны.

В районе Серебрянского лесничества экипажи реактивных систем залпового огня "Град" сорвали ротацию ВСУ и уничтожили опорный пункт противника. Получив данные разведгрупп, расчёт выдвинулся на позицию и точным ударом поразил заданную цель.

После выполнения боевой задачи артиллеристы оперативно сменили позицию, чтобы не дать противнику нанести ответный удар.

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