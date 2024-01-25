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Минобороны представило новых героев спецоперации

08:33
  • четверг
  • 25 января 2024

Бойцы проявляют мужество

Новые примеры героизма наших военнослужащих в зоне СВО. Взвод гаубичной батареи лейтенанта Замбы Бембеева был атакован штурмовой группой ВСУ, боевики пытались зайти с фланга, но были уничтожены. Все это время противник вел плотный обстрел наших позиций, лейтенант Бембеев вывел своих бойцов из-под огня и продолжил выполнять поставленную задачу.

Один из тех, кто доставляет на передовую топливо для нашей техники, водитель - заправщик Вячеслав Капитонов. Почти каждый рейс проходит в боевых условиях. И благодаря мужеству и решительности рядового Капитонова наши экипажи получают запас ГСМ для дозаправки вовремя.

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