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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе ликвидирован

08:08
  • четверг
  • 25 января 2024

Горела вакуумная установка

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о ликвидации пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. По данным экстренных служб, горела вакуумная установка. Пожар полностью потушен в 04.53.

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Оперштаб уточнил в Telegram, что с огнем боролись 99 человек, привлекалась 31 единица техники.  60 человек и 17 единиц техники  - от МЧС России.

Сообщение оперативного штаба Краснодарского края о возгорании на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе появилось в ночь на 25 января. На место происшествия выехали оперативные и специальные службы. По предварительным данным, пострадавших и жертв нет. Причины пожара пока не названы.

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