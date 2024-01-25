Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе ликвидирован

Горела вакуумная установка

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о ликвидации пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. По данным экстренных служб, горела вакуумная установка. Пожар полностью потушен в 04.53.

Оперштаб уточнил в Telegram, что с огнем боролись 99 человек, привлекалась 31 единица техники. 60 человек и 17 единиц техники - от МЧС России.

Сообщение оперативного штаба Краснодарского края о возгорании на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе появилось в ночь на 25 января. На место происшествия выехали оперативные и специальные службы. По предварительным данным, пострадавших и жертв нет. Причины пожара пока не названы.

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