Власти Оренбургской области назвали имена всех членов экипажа сбитого Ил-76

Самолет вез украинских пленных для обмена

Имена всех членов экипажа Ил-76, погибших в крушении под Белгородом, назвали в аппарате губернатора и правительства Оренбургской области. Губернатор Денис Паслер утверждает, что самолет пилотировали летчики из его региона.

Список погибших областные власти опубликовали в Telegram. В нем указаны командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев и бортрадист Саблинский.

24 января над Белгородской областью потерпел крушение военно-транспортный самолет ВКС Ил-76. На его борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен, трое сопровождающих и шестеро членов экипажа. Погибли все. Установлено, что транспорт был сбит украинской ракетой.

Как стало известно, экипаж успел сообщить о "внешнем воздействии" на борт. Пилоты увели падающий самолет в сторону от населенного пункта. Глава Тамбовской области Максим Егоров ранее заявил, что командиром самолета был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин.

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