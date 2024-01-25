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Три десятка наемников уничтожены в результате ударов по Харькову

09:10
  • четверг
  • 25 января 2024

Также ликвидированы более 100 боевиков ВСУ

Число уничтоженных в результате ударов по Харькову иностранных наемников подсчитали подпольщики. По их данным, ВС России ликвидировали более 30 боевиков "Кракена" и запрещенного в России террористического "Русского добровольческого корпуса". Кроме того, уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ в городе Балаклея Харьковской области.

Расположение иностранных наемников в Харькове разрушено ударом ВС России
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Как напомнил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, удар по военным объектам в Харькове российские войска нанесли поздно вечером 23 января. Харьковчане сообщили о трех прилетах. К местам взрывов прибыло большое количество автомобилей скорой помощи.

По предварительной информации подпольщиков, погибло более 30 человек. Точное число пострадавших неизвестно, но раненых очень много. По словам Лебедева, некоторых раненых и погибших сразу перевозили, за этими перемещениями пристально наблюдали сотрудники СБУ. Предположительно, это были иностранные наемники.

Сообщила агентура и об удачном ударе по Балаклее на юго-востоке Харьковской области. В результате взрыва более сотни погибших, столько же раненых. Отмечается, что раненых не смогли вывезти сразу, что увеличило количество жертв.

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