Западная дипломатия уже не пытается соблюдать приличия

Убийство Киевом своих граждан, которых перевозили для обмена на военно-транспортном самолёте Ил-76, это чудовищный акт, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также в Кремле отреагировали на призыв украинской стороны к международному расследованию катастрофы. Песков подчеркнул, что преступление Киева действительно необходимо вынести на обсуждение и расследовать. Вот только западные покровители националистов - конкретно представители Франции - решили выиграть время. И отказали в проведении срочного заседания Совбеза ООН, созванного Россией.

Западная дипломатия уже не пытается соблюдать приличия и создать хоть какую-то видимость беспристрастности. Франция почти открыто выгораживает Киев, давая ему время выдумать оправдания. Вскоре после катастрофы Ил-76, сбитого украинскими военными, Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН. Повод более чем весомый, однако Париж решил не торопиться. Сессия пройдёт спустя почти двое суток после крушения - сегодня вечером по нью-йорскому времени. В Москве будет уже ночь.

Западным дипломатам не привыкать. В апреле 22-го Великобритания 3 дня не назначала заседание по инсценировке в Буче. Вот и сейчас представители зарубежных стран дружно отмалчиваются. Мальта, которая председательствует в ОБСЕ в этом году, отказалась комментировать катастрофу.

Спрятал голову в песок и Пентагон. В американском оборонном ведомстве не сказали ни слова и о массовом удалении публикаций украинских СМИ, в которых говорилось о причастности ВСУ к теракту. О попытках киевской пропаганды замести следы преступления под ковёр накануне заявил Сергей Лавров.

На поддержку Запада всецело полагается Зеленский. Никакой внятной версии он придумать не смог. После долгих совещаний с главами силовых ведомств и разведки и спустя 13 часов после крушения лишь призвал к международному расследованию. Российские лётчики, которые увели сбитый самолёт от населённого пункта и спасли множество жизней, служили в Оренбургской области. Местные власти сегодня опубликовали фамилии героев. К их военной части жители несут цветы.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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