В США сенаторы-республиканцы не поддержали сделку по помощи Киеву

В Европе, напротив, милитаристская риторика набирает обороты

Главный спонсор киевского режима – США - никак не может определиться в вопросе дальнейшей помощи Украине. Виной тому внутренние трения, которые продолжаются в стане американских конгрессменов. По данным издания Politico, очередная встреча сенаторов - республиканцев по теме украинского конфликта не увенчалась успехом и лишь усугубила разногласия. В таких условиях ждать подарков киевскому режиму не приходится.

Зеленскому сегодня 46, но поводов для радости немного. Зато проблем - сколько хочешь. И с мобилизацией, которая проходит со скрипом. И с финансами. И с вооружением. Про него так много говорят большие политики с высоких трибун. А вот реальные поставки буксуют. Как только Джо Байден ни пытался уже надавить на Конгресс, пакет помощи Украине до сих пор не согласовали. И Пентагону приходится констатировать - под угрозой не только переброска Киеву новых боевых систем, но и техобслуживание уже отправленных образцов.

"Нехватка финансирования вынудила нас сделать паузу. Это мешает нам удовлетворить самые насущные потребности Украины на поле боя, включая такие вещи, как артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, средства ПВО", - говорит Пэт Райдер, пресс-секретарь Пентагона.

В Европе, напротив, милитаристская риторика зазвучала с новой силой. Жозеп Боррель в интервью итальянской La Repubblica заявил: пора уже передать Украине системы запуска ракет большой дальности. То есть такие, которые долетят до территории России.

Военные расходы ЕС за 10 лет увеличились на 40%, заявил Боррель. Но нужно больше. Ведь Россия вот-вот пойдёт войной на Прибалтику, а там и до Германии - рукой подать. Эту страшилку в Европе вновь достали с дальней полки. У Москвы, заявил накануне Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН, нет ни желания, ни какой-либо необходимости на кого-то нападать. СВО началась только потому, что Запад допустил госпереворот на Украине и активно поддерживал антироссийскую политику. Но уже 1 февраля - очередной саммит ЕС. И там важно продавить пакет помощи Киеву на 50 млрд евро. Главной проблемой на встрече станет Виктор Орбан.

"Сегодня проходят конфиденциальные переговоры о том, как преодолеть это "венгерское препятствие", когда речь зайдёт о финансовой поддержке обороноспособности Украины. Самое тёмное место в аду - для тех, кто пытается сохранять нейтралитет во времена морального конфликта", - заявил Дональд Туск, премьер-министр Польши.

Если Венгрия всё же заблокирует решение, плана "Б" у ЕС нет, открыто признаются в Брюсселе. И пока за бедных соседей отдуваются Германия и другие страны-локомотивы ЕС. Олаф Шольц, на шее которого всё крепче сжимаются пальцы трудящихся-фермеров, рестораторов, дальнобойщиков, намекает партнёрам, что неплохо было бы скинуться.

"Германия выделила из своего бюджета 7 млрд евро. Это большие деньги, и это намного больше, чем кто-либо ещё планировал до сих пор. Мы хотели бы видеть больше взносов от других, и нужно это обсудить на предстоящем саммите", - заявил Шольц.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо - его в Европе до последнего времени называли пророссийским политиком - наконец, сдался. Он съездил на Украину, заявил, что поддержит выделение ей 50 млрд евро. Правда, возмутил украинских журналистов заявлением о том, что в Киеве никаких следов войны не заметил. И что Словакия по-прежнему против военного решения конфликта между Киевом и Москвой. В отличие от большинства других стран-членов НАТО, которые не просто "за", но ещё и поддерживают порыв своих граждан воевать на украинском фронте.

Бывший советник Трампа Макгрегор считает, что Зеленский после окончания конфликта переедет из Киева. В другую страну. Например, в один из особняков на Кипре или в Италии.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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