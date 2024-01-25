Забастовка бьет по всему Евросоюзу

На вокзале Кельна непривычно пусто. Из пассажиров только несколько растерянных туристов. На табло сообщения об отмене рейсов. На семафоре уже сутки красный свет. Все скоростные поезда - в депо. Железнодорожное сообщение ФРГ с другими странами Евросоюза прервано.

Машинисты поездов тоже на вокзале. В этой палатке на перроне. И тоже очень раздражены.

"Мы требуем повышения заработной платы, сокращения рабочего дня и улучшений условий труда. Пока власти не пойдут нам встречу, мы будем бастовать. Сегодня не выйдут на линии 80 процентов локомотивов", - заявил Филипп Грэмс, машинист поезда, участник забастовки.

Германия охвачена крупнейшей в истории забастовкой железнодорожников. Транспортный коллапс бьет едва ли не по всем отраслям Евросоюза. Электростанции, нефтеперерабатывающие заводы, автоконцерны не могут получить топливо, запчасти и комплектующие. Шесть из 12 европейских магистралей, которые проходят по территории ФРГ, стоят. А сама Германия как крупнейшая экономика Европы несет колоссальные убытки. До 100 миллионов евро в день. Общие потери, в ужасе подсчитали в Бундестаге, превысят миллиард евро.

"Эта забастовка имеет разрушительные последствия для экономики. Она бьет по всему Евросоюзу. Из-за отмененных рейсов серьезные проблемы уже испытывают все соседние страны", - сказала Аня Брукер, представитель компании железнодорожного перевозчика ФРГ.

Масло в огонь финансовых и экономических потерь подливают забастовки фермеров. В Греции, Румынии, Нидерландах, Польше, Франции дороги перекрыты тракторами. Префектура городка Ажен залита навозом. В кострах вместе с сеном и покрышками сгорает благополучие Старого света. И целая аграрная отрасль.

За откровенную глупость властей - свободную торговлю со странами, не входящими в ЕС и антироссийские санкции, фермеры расплачиваются из своего кармана. Правительство отменило субсидии на сельское хозяйство. Иного способа, кроме как сделать спасение утопающих делом рук самих утопающих, чтобы пополнить истощенные бюджеты, просто нет.

Показательно, что аграриев поддерживают более 90 процентов французов. И почти столько же против импортных товаров. В Брюсселе обеспокоенные беспорядками евробюрократы обещали прислушаться к требованиям фермеров. Но пока ничего не предложили взамен.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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