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В Москве открылась выставка к 80-летию снятия блокады Ленинграда

14:46
  • четверг
  • 25 января 2024

Она располагается в столичном музее современной истории России

Суровые реалии осажденного города и искусство, которое помогало людям выжить. К 80-летию снятия блокады Ленинграда в столичном музее современной истории России открылась выставка "Музы непокоренного города".

Она рассказывает о том, как с первых дней войны художники, композиторы, актеры и музыканты делали все возможное для сохранения культурного наследия города на Неве.

В экспозиции более 350 предметов - фотографии, картины, книги, афиши и личные вещи блокадных деятелей искусства. Атмосферу того времени передают крошечные кусочки хлеба и продуктовые карточки, а из дневников и альбомов посетители узнают, о чем думали и как находили в себе силы ленинградцы, чтобы бороться за жизнь.

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Выставка к 80-летию снятия блокады Ленинграда
Выставка к 80-летию снятия блокады Ленинграда
Выставка к 80-летию снятия блокады Ленинграда
Выставка к 80-летию снятия блокады Ленинграда
Выставка к 80-летию снятия блокады Ленинграда
Выставка к 80-летию снятия блокады Ленинграда
Выставка к 80-летию снятия блокады Ленинграда
Выставка к 80-летию снятия блокады Ленинграда
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