В Москве проходит международный фестиваль искусств Юрия Башмета

Программа насыщенная

Долгожданное событие в культурной жизни столицы. В Москве проходит пятый Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета. В программе - джаз и концерты классической музыки, спектакли и литературные вечера. Визитная карточка мероприятия - участие российских и зарубежных звёзд. События фестиваля проходят на ведущих концертных площадках столицы.

Улыбки, слёзы и счастье. Для Зимнего фестиваля Юрия Башмета главное - чувства. Не зря он с первого дня и до финала никого не оставляет равнодушным. А спектакль "Не покидай свою планету" стал его счастливым талисманом.

В Московском художественном - ни одного свободного места. На сцене - только звезды первой величины. Для них спектакль "Истории любви" - личное и важное событие.

В концертном зале имени Чайковского - буря аплодисментов. На вечер музыки всемирно известного 97-летнего композитора Александра Зацепина пришёл он сам. Александр Зацепин признаётся: такое сотрудничество с маэстро Башметом - редкая удача.

Зрители просто не верят в своё счастье, называя Зимний фестиваль подарком судьбы. У фестиваля много площадок, включая лучшие концертные и театральные залы. Среди них впервые - Пушкинский музей, давший старт уникальному спецпроекту "Музыка страны от края и до края". Такого не делал никто в мире. В серии мини-фильмов Чайковский - в блестящем исполнении "Солистов Москвы" звучит в самых красивых уголках России - на Куршской косе и острове Итуруп, на побережье Камчатки и полуострове Рыбачий.

В день рождения Юрия Башмета Всероссийский юношеский симфонический оркестр исполнил символ сопротивления в блокадном Ленинграде - Седьмую симфонию Шостаковича.

Впереди еще много важных событий. Премьера спектакля "Соборяне", "Фантастическая Кармен", кубинские саксофонисты. Зимний фестиваль - пятый по счету. И это не столько первый юбилей, сколько начало. Большого и яркого музыкального пути.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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