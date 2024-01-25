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Собянин поздравил московских студентов с Татьяниным днем

09:21
  • четверг
  • 25 января 2024

Подготовлено множество мероприятий в честь праздника

В московских вузах и колледжах обучается более 900 тысяч студентов. На своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин поздравил молодых людей с Татьяниным днём и рассказал, какие мероприятия подготовил город в честь праздника.

Список развлечений большой: от традиционных катаний на коньках до фестивалей. Студенты могут поучаствовать в мастер-классах и квестах, а также побороться за победу в конкурсах и соревнованиях. Это позволит ребятам расширить круг общения и открыть для себя новые возможности.

Кроме того, в Москве существует множество программ, которые помогают молодёжи реализовывать свои таланты, добиваться успеха и приносить пользу людям. Сергей Собянин пожелал всем студентам отличного настроения, ценить дружбу и твёрдо верить в свой успех.

Ранее Собянин сообщил, что 110 московских школьников и студентов колледжей в прошлом году стали победителями всероссийских конкурсов "Движения первых".

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