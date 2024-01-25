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ВС России уничтожили скрытые блиндажи ВСУ на купянском направлении

10:19
  • четверг
  • 25 января 2024

Также ликвидировано 9 украинских дронов

Скрытые укрепления Вооруженных сил Украины на купянском направлении уничтожили расчеты FVP-дронов российской группировки "Запад". Как сообщили в Минобороны, координаты целей предоставили разведчики.

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В военном ведомстве отметили, что для уничтожения блиндажей расчеты дронов совершили скрытный марш-бросок из тыла ближе к линии соприкосновения. Группы бесшумно переместились ближе к переднему краю, а затем уничтожили замаскированные блиндажи с живой силой ВСУ.

Также бойцами группировки "Запад" в течение суток уничтожено пять украинских беспилотников "Фурия" и по два БПЛА "Лелека" и "Валькирия", сообщил начальник пресс-центра Сергей Зыбинский. По данным офицера, противник вдобавок потерял пункты боепитания и управления дронами.

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