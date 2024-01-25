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Песков оценил перспективы обмена пленными с Киевом после крушения Ил-76

10:06
  • четверг
  • 25 января 2024

Москва согласна на международное расследование теракта

Перспективы дальнейшего обмена пленными с Украиной после крушения российского Ил-76 оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул: надо дождаться завершения расследования, военные должны заключить, что произошло.

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До окончательных выводов следствия не следует ожидать и каких-либо особых поручений президента в связи с крушением Ил-76. Это же относится и к перспективам дальнейшего процесса обмена пленными с Украиной. К тому же, напомнил представитель Кремля, обмен пленными –процесс, который происходит в полной тишине.

По словам Пескова, Москва согласна на международное расследование катастрофы военно-транспортного самолета под Белгородом. Только при условии, что это будет расследование преступных действий киевского режима, цитирует пресс-секретаря ТАСС.

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