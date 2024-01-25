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В Белгороде объявили ракетную опасность

10:18
  • четверг
  • 25 января 2024

Она также распространяется на Белгородскую область

В Белгороде и Белгородской области запущено оповещение ракетной опасности.

Власти призвали местных жителей оставаться в своих домах и не подходить к окнам, сообщается в Telegram-канале мэрии.

Накануне российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над селом Ближним под Белгородом. Позже губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в региональном центре запущено оповещение о ракетной опасности. Немного погодя сигнал отменили.

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