В Белгороде объявили ракетную опасность

Она также распространяется на Белгородскую область

В Белгороде и Белгородской области запущено оповещение ракетной опасности.

Власти призвали местных жителей оставаться в своих домах и не подходить к окнам, сообщается в Telegram-канале мэрии.

Накануне российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над селом Ближним под Белгородом. Позже губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в региональном центре запущено оповещение о ракетной опасности. Немного погодя сигнал отменили.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"