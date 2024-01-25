Три человека пострадали при взрыве на насосной станции в Оренбургской области

Еще семеро могут оставаться под завалами

В Оренбургской области прогремел взрыв на насосной канализационной станции.

ЧП произошло в Новотроицке. По предварительным данным, в подвале здания взорвался баллон с метаном, сообщили ТАСС в ГУ МЧС.

В результате взрыва произошло обрушение, пожара не было. Пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь.

"Под завалами могут быть еще семь человек", — рассказал агентству представитель оперативных служб.

В Новотроицке введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

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