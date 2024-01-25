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На месте крушения Ил-76 нашли оба черных ящика

11:14
  • четверг
  • 25 января 2024

Их передали следователям

На месте крушения российского транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области нашли черные ящики.

Бортовые самописцы находились в хвостовой части самолета, их передали следователям. Затем черные ящики доставят специальный рейсом в Москву. Расшифровкой будет заниматься лаборатория Минобороны.

"Обнаружены прибор регистрации параметров полета и речевой самописец", - рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. Погибли все находившиеся в самолете: шесть членов экипажа, 65 украинских пленных и трое сопровождавших их военнослужащих ВС России.

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