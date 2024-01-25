Она нуждается в поддержке США и НАТО, утверждают западные аналитики

Европа неспособна в одиночку противостоять Путину, утверждает Politico. Издание приводит заключение старшего научного сотрудника немецкого аналитического центра DGAP Бенджамина Таллиса. По его словам, Европа уязвима и не способна защищаться без помощи со стороны США и НАТО.

Ученый указал на низкую обороноспособность ЕС. Он утверждает, что Европа не только не готова к войне – она и не готовится к войне. Без США у Европейского союза нет ни военной техники, ни рабочей силы, чтобы противостоять Москве в конфликте высокой интенсивности.

Бывший посол США в Польше Дэниел Фрид также убеждает ЕС в полной зависимости от Вашингтона. По его словам, европейцы не способны защищаться: Россия по-прежнему превосходит европейские страны НАТО по количеству танков, артиллерийских систем и самолетов. Без поддержки США Европа окажется в крайне сложном положении, утверждает дипломат.

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