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Европа признала свое бессилие перед Путиным

11:20
  • четверг
  • 25 января 2024

Она нуждается в поддержке США и НАТО, утверждают западные аналитики

Европа неспособна в одиночку противостоять Путину, утверждает Politico. Издание приводит заключение старшего научного сотрудника немецкого аналитического центра DGAP Бенджамина Таллиса. По его словам, Европа уязвима и не способна защищаться без помощи со стороны США и НАТО.

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Ученый указал на низкую обороноспособность ЕС. Он утверждает, что Европа не только не готова к войне – она и не готовится к войне. Без США у Европейского союза нет ни военной техники, ни рабочей силы, чтобы противостоять Москве в конфликте высокой интенсивности.

Бывший посол США в Польше Дэниел Фрид также убеждает ЕС в полной зависимости от Вашингтона. По его словам, европейцы не способны защищаться: Россия по-прежнему превосходит европейские страны НАТО по количеству танков, артиллерийских систем и самолетов. Без поддержки США Европа окажется в крайне сложном положении, утверждает дипломат.

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