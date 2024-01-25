Гериатрический центр появится на западе Москвы

Рядом обустроят парк площадью почти 7 тысяч га

На западе Москвы появится центр, специализирующийся на комплексном уходе и поддержке пожилых людей. Он расположится в Рублево-Архангельском вблизи деревни Захарково, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев. Гериатрический центр будет состоять из четырех зданий, рядом обустроят парк площадью почти 7 тысяч га. Для посетителей обустроят сад с прудом, площадки для танцев, шахмат и настольных игр. Появится открытая сцена, летний кинотеатр и оранжерея.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, гериатрический центр обеспечит качественный уход за пожилыми людьми, а также даст городу новые рабочие места. Она отметила, что город продолжает активно развивать свою социальную инфраструктуру, это остается одним из приоритетов в развитии Москвы.

Ранее "ТВ Центр" рассказывал, что московские пенсионеры с энтузиазмом осваивают боевые искусства. Так, для участников программы "Московское долголетие" в федерации каратэ разработали специальную программу.

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