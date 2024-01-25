ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Музыкантов "Би-2" задержали в Таиланде. Они выступали без разрешения на работу

12:07
  • четверг
  • 25 января 2024

Теперь музыкантам грозит штраф и депортация

Музыкантов группы "Би-2" задержали на острове Пхукет в Таиланде. Их обвиняют в проведении концертов без разрешения на работу на территории королевства. Сейчас с Левой и Шурой работают сотрудники миграционной службы.

Как пишет Telegram-канал SHOT, накануне "Би-2" выступали в одном из ночных клубов Пхукета. До этого они дали концерт в Паттайе. После выступления музыкантов задержала туристическая полиция.

Теперь им может грозить штраф в 50 тысяч бат (около 120 тысяч рублей) и депортация. РИА Новости пишут, что минувшую ночь группа провела в камере в отделении полиции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Би-2
Би-2
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.