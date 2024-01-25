Музыкантов "Би-2" задержали в Таиланде. Они выступали без разрешения на работу

Теперь музыкантам грозит штраф и депортация

Музыкантов группы "Би-2" задержали на острове Пхукет в Таиланде. Их обвиняют в проведении концертов без разрешения на работу на территории королевства. Сейчас с Левой и Шурой работают сотрудники миграционной службы.

Как пишет Telegram-канал SHOT, накануне "Би-2" выступали в одном из ночных клубов Пхукета. До этого они дали концерт в Паттайе. После выступления музыкантов задержала туристическая полиция.

Теперь им может грозить штраф в 50 тысяч бат (около 120 тысяч рублей) и депортация. РИА Новости пишут, что минувшую ночь группа провела в камере в отделении полиции.

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