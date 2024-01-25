Возбуждение уголовного дела из-за смерти кота Твикса опровергли

Проверка продолжается

В Следственном комитете опровергли возбуждение уголовного дела против проводницы, высадившей кота Твикса из вагона на мороз.

Проверка инцидента продолжается, уголовное дело пока не заведено, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Накануне источник РИА Новости рассказал о возбуждении уголовного дела в отношении проводницы.

11 января проводница поезда "Екатеринбург - Санкт-Петербург" выбросила в Кирове из вагона кота, который убежал от хозяина и бегал по составу. Кот умер из-за укуса животного и обморожения в километре от городского вокзала. Его тело нашли волонтеры.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным. Проводницу отстранили от работы на время расследования. Свое поведение она объяснила следованием внутренним инструкциям РЖД.

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