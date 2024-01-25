ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Возбуждение уголовного дела из-за смерти кота Твикса опровергли

12:03
  • четверг
  • 25 января 2024

Проверка продолжается

В Следственном комитете опровергли возбуждение уголовного дела против проводницы, высадившей кота Твикса из вагона на мороз.

Проверка инцидента продолжается, уголовное дело пока не заведено, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Накануне источник РИА Новости рассказал о возбуждении уголовного дела в отношении проводницы.

11 января проводница поезда "Екатеринбург - Санкт-Петербург" выбросила в Кирове из вагона кота, который убежал от хозяина и бегал по составу. Кот умер из-за укуса животного и обморожения в километре от городского вокзала. Его тело нашли волонтеры.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным. Проводницу отстранили от работы на время расследования. Свое поведение она объяснила следованием внутренним инструкциям РЖД.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Кот на железной дороге
Кот на железной дороге
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.