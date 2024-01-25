Собянин: Фасадам здания биржи на Ильинке вернут исторический облик

Все утраченные элементы будут восстановлены

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реставрации исторического здания биржи на Ильинке.

Здание архитектора Каминского было построено в 1870-х годах, после революции был настроен третий этаж, часть убранства была утеряна. Сейчас в здании размещается Торгово-промышленная палата России.

Специалисты выявили на фасаде отслоение краски и штукатурки, трещины, а также коррозию и повреждения гранитного цоколя.

"В рамках работ приведут в порядок фасад и кровлю, восстановят утраченные элементы", - написал мэр в своем telegram-канале.

Всего с 2011 года в Москве отреставрировано 2190 объектов культурного наследия, напомнил Собянин.

Также в Москве отреставрируют три известных архитектурных ансамбля - это башни и другие сооружения Донского монастыря, Алексеевский женский монастырь и здание Центросоюза.

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