ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Фасадам здания биржи на Ильинке вернут исторический облик

12:15
  • четверг
  • 25 января 2024

Все утраченные элементы будут восстановлены

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реставрации исторического здания биржи на Ильинке.

Здание архитектора Каминского было построено в 1870-х годах, после революции был настроен третий этаж, часть убранства была утеряна. Сейчас в здании размещается Торгово-промышленная палата России.

Специалисты выявили на фасаде отслоение краски и штукатурки, трещины, а также коррозию и повреждения гранитного цоколя.

"В рамках работ приведут в порядок фасад и кровлю, восстановят утраченные элементы", - написал мэр в своем telegram-канале.

Всего с 2011 года в Москве отреставрировано 2190 объектов культурного наследия, напомнил Собянин.

Также в Москве отреставрируют три известных архитектурных ансамбля - это башни и другие сооружения Донского монастыря, Алексеевский женский монастырь и здание Центросоюза.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Здание биржи на Ильинке
Здание биржи на Ильинке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.