Страна не может бросить своих ребят

Россия не может бросить своих ребят, обмены военнопленными с Украиной продолжатся. Ради этой цели нужно разговаривать с кем угодно, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Парламентарий признался, что у него нет иллюзий в отношении предстоящего заседания Совбеза ООН, где будет рассмотрено крушение Ил-76 под Белгородом. По словам Картаполова, Киев безусловно попытается сделать из случившегося вторую Бучу. А западная пресса будет писать то, что ей прикажут, приводит комментарий главы думского комитета ТАСС.

Депутат посоветовал семьям погибших украинцев спросить у Зеленского: за что он убил их сыновей, мужей и отцов? Картаполов напомнил: Минобороны России установило, что Ил-76 с пленными боевиками ВСУ на борту был сбит украинской ракетой, выпущенной из Харьковской области. При этом киевские власти прекрасно знали, кто находится на борту.

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