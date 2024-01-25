В суде Петербурга усилили меры безопасности перед вынесением приговора Треповой

Слушания продолжались более двух месяцев

Суд в Санкт-Петербурге в четверг вынесет приговор Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) - исполнительнице теракта, в результате которого был убит военкор, писатель Владлен Татарский. Взрыв прогремел в апреле прошлого года во время творческого вечера журналиста на Университетской набережной. В ходе допросов девушка признала, что выполняла задание украинских кураторов. Также на скамье подсудимых - знакомый Треповой, который укрывал её после теракта.

Судебное заседание, на котором сегодня будет оглашен приговор в отношении Дарьи Треповой и Дмитрия Касинцева, назначено на 15.00 часов. У здания 1-го Западного окружного военного суда уже собираются журналисты и слушатели. Сегодня здесь введены повышенные меры безопасности - по периметру здания дежурит ОМОН, а все входящие внутрь будут проходить доскональную проверку.

Дело рассматривалось Московской выездной коллегией 2-го Западного окружного военного суда. Оно составило 60 томов. Слушания продолжались более двух месяцев, и вот теперь Гособвинение просит назначить Треповой наказание в виде 28 лет колонии общего режима - по совокупности преступлений, а также штраф в размере 800 тысяч рублей.

Трепова обвиняется по статьям террористический акт, незаконный оборот взрывных устройств, а также использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другие преступления. Она уже внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Напомним, 2 апреля 2023 года во время встречи известного военкора Владлена Татарского со своими читателями в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Это произошло сразу после того, как Дарья Трепова преподнесла военкору бронзовую статуэтку - внутри оказалась взрывчатка. Татарский погиб, и еще 52 человека получили ранения.

Обвиняемая свою вину признает частично: только в том, что пользовалась поддельным удостоверением. Ее защита настаивает, что Трепова не знала о взрывчатке внутри статуэтки, принесенной на встречу с Татарским, и думала, что внутри спрятано прослушивающее устройство.

Эта версия тщательно проверялась, но в итоге прокурор пришла к выводу, что она не находит подтверждения, а теракт был тщательно спланирован заранее и руководили им кураторы с территории Украины.

Также суд огласит приговор в отношении второго фигуранта дела, Дмитрия Касинцева - к нему Трепова отправилась после взрыва. Прокуратура просит приговорить его к 1 году 10 месяцам колонии общего режима за укрывательство особо тяжкого преступления.

В ходе слушаний иски к фигурантам дела заявили и потерпевшие. Общая сумма претензий за компенсацию морального вреда и ущерба здоровью - около 50 миллионов рублей. Иски заявил 21 человек, в том числе мать Татарского, которая просит взыскать с подсудимой 15 млн рублей.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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