В Москве обсуждают продвижение традиционных нравственных ценностей

В столице стартовала конференция

Продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей и возрождению патриотизма посвящена международная научно-практическая конференция, которая стартовала сегодня в Москве.

В Центральном доме Российской Армии собрались политики, военные, представители духовенства, ученые, журналисты. Центральная тема - преображение русского воинства и всего российского общества в условиях возросших угроз национальной безопасности.

В том числе участники обсуждают важную роль военных священников в зоне СВО, их число планируют увеличить вчетверо.

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