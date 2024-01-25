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В Москве обсуждают продвижение традиционных нравственных ценностей

14:48
  • четверг
  • 25 января 2024

В столице стартовала конференция

Продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей и возрождению патриотизма посвящена международная научно-практическая конференция, которая стартовала сегодня в Москве.

В Центральном доме Российской Армии собрались политики, военные, представители духовенства, ученые, журналисты. Центральная тема - преображение русского воинства и всего российского общества в условиях возросших угроз национальной безопасности.

В том числе участники обсуждают важную роль военных священников в зоне СВО, их число планируют увеличить вчетверо.

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Международная конференция "Священная война - преображение России"
Международная конференция "Священная война - преображение России"
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