В Москве обсуждают продвижение традиционных нравственных ценностей

В столице стартовала конференция
Продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей и возрождению патриотизма посвящена международная научно-практическая конференция, которая стартовала сегодня в Москве.
В Центральном доме Российской Армии собрались политики, военные, представители духовенства, ученые, журналисты. Центральная тема - преображение русского воинства и всего российского общества в условиях возросших угроз национальной безопасности.
В том числе участники обсуждают важную роль военных священников в зоне СВО, их число планируют увеличить вчетверо.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"