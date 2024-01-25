ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

15:03
  • четверг
  • 25 января 2024

Мэр посетил Московский технологический колледж

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных студентов с Татьяниным днём. Глава города сегодня посетил Московский технологический колледж на Автозаводской улице. И это не случайно. Рабочие профессии сейчас очень востребованы. Мэр сообщил, что в ближайшие годы предстоит модернизация всей системы среднего специального образования.

Сессия закончена, впереди - каникулы! Но они не спешат покидать стены колледжа. Василий Котов с детства хотел заниматься автомобилями, их ремонтом. И после одиннадцатого класса выбрал профессию автомеханика.

"Долго на самом деле выбирал, куда поступать - либо университет, либо колледж, но после того, как все обдумал, взвесил, правильное решение принял и решил, что все-таки иду в колледж, потому что хотел научиться работать руками и просто мне по душе это дело", - рассказал Василий.

В колледже изучают не только теорию, есть прекрасно оборудованный технологический полигон с лабораториями и автомастерскими. Позволяющий работать с разными типами автомобилей.

"Студенты приходят мотивированные - конкретно про этот первый курс говорю, чувствуется, что люди осознанно выбирают свою профессию, хотят как минимум научиться, и как максимум - применить свои знания, полученные в колледже. Идут работать на предприятия нашего города, мы сотрудничаем со многими дилерами, сотрудничаем с автозаводом "Москвич", - отметил Михаил Кутаков, мастер производственного обучения колледжа МТК.

На предприятиях студенты проходят производственную практику и многие даже остаются там работать. "Я сейчас работаю, планирую пока остаться на работе, работать и учиться. Как закончу учёбу, пойти в армию, а дальше уже после армии открывать своё дело, свой сервис какой-нибудь", - рассказал Александр, студент четвертого курса колледжа МТК.

А Алёна Герасимова выбрала достаточно неожиданную для девушки профессию - сварщика. Оказалось, это уже семейная традиция. "У меня мама тоже по образованию сварщик, и всё детство я была с ней, у неё на работе на заводе, где она работала главным сварщиком, и всё детство я пробыла с папой в гараже, где он учил меня основам сварки", - рассказала она.

В этом отделении Технологического колледжа сейчас обучаются 1200 студентов, это больше, чем в прошлом году. Интерес к среднему специальному образованию постоянно растёт. Многие предпочитают получить профессии, которые действительно востребованы на рынке. Только в 2023-м году в столичные колледжи после девятого класса поступило больше 27 тысяч молодых людей. И сегодня, в день студентов, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске специального проекта. В городских колледжах будет создано более десяти тысяч бюджетных мест по самым популярным специальностям.

"Мы в этом году запускаем масштабную программу реорганизации нашего среднетехнического образования. Во-первых, мы вполовину увеличим прием на бюджетные места так, чтобы все москвичи, которые заканчивают 9 класс, могли получить свободные места в наших колледжах, получить, соответственно, рабочие специальности. Во-вторых, мы кардинально будем менять программы обучения и изменять материальную базу. В этом году будет только реконструировано или создано заново около 300 лабораторий и мастерских такого же уровня, как у вас сегодня", – сказал Собянин.

В ближайшие годы предстоит модернизация всей системы среднего специального образования - практические занятия в обучении будут составлять не менее 70 процентов. А, кроме того, в дальнейших планах - обновление материально-технической базы колледжей, будет создано 90 новых мастерских и лабораторий.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Московский технологический колледж
Московский технологический колледж
Сергей Собянин посетил Московский технологический колледж
Сергей Собянин посетил Московский технологический колледж
Московский технологический колледж
Московский технологический колледж
Московский технологический колледж
Московский технологический колледж
Московский технологический колледж
Московский технологический колледж
Московский технологический колледж
Московский технологический колледж
Московский технологический колледж
Московский технологический колледж
Московский технологический колледж
Московский технологический колледж
Московский технологический колледж
Московский технологический колледж
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.