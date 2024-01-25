Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования

Мэр посетил Московский технологический колледж

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных студентов с Татьяниным днём. Глава города сегодня посетил Московский технологический колледж на Автозаводской улице. И это не случайно. Рабочие профессии сейчас очень востребованы. Мэр сообщил, что в ближайшие годы предстоит модернизация всей системы среднего специального образования.

Сессия закончена, впереди - каникулы! Но они не спешат покидать стены колледжа. Василий Котов с детства хотел заниматься автомобилями, их ремонтом. И после одиннадцатого класса выбрал профессию автомеханика.

"Долго на самом деле выбирал, куда поступать - либо университет, либо колледж, но после того, как все обдумал, взвесил, правильное решение принял и решил, что все-таки иду в колледж, потому что хотел научиться работать руками и просто мне по душе это дело", - рассказал Василий.

В колледже изучают не только теорию, есть прекрасно оборудованный технологический полигон с лабораториями и автомастерскими. Позволяющий работать с разными типами автомобилей.

"Студенты приходят мотивированные - конкретно про этот первый курс говорю, чувствуется, что люди осознанно выбирают свою профессию, хотят как минимум научиться, и как максимум - применить свои знания, полученные в колледже. Идут работать на предприятия нашего города, мы сотрудничаем со многими дилерами, сотрудничаем с автозаводом "Москвич", - отметил Михаил Кутаков, мастер производственного обучения колледжа МТК.

На предприятиях студенты проходят производственную практику и многие даже остаются там работать. "Я сейчас работаю, планирую пока остаться на работе, работать и учиться. Как закончу учёбу, пойти в армию, а дальше уже после армии открывать своё дело, свой сервис какой-нибудь", - рассказал Александр, студент четвертого курса колледжа МТК.

А Алёна Герасимова выбрала достаточно неожиданную для девушки профессию - сварщика. Оказалось, это уже семейная традиция. "У меня мама тоже по образованию сварщик, и всё детство я была с ней, у неё на работе на заводе, где она работала главным сварщиком, и всё детство я пробыла с папой в гараже, где он учил меня основам сварки", - рассказала она.

В этом отделении Технологического колледжа сейчас обучаются 1200 студентов, это больше, чем в прошлом году. Интерес к среднему специальному образованию постоянно растёт. Многие предпочитают получить профессии, которые действительно востребованы на рынке. Только в 2023-м году в столичные колледжи после девятого класса поступило больше 27 тысяч молодых людей. И сегодня, в день студентов, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске специального проекта. В городских колледжах будет создано более десяти тысяч бюджетных мест по самым популярным специальностям.

"Мы в этом году запускаем масштабную программу реорганизации нашего среднетехнического образования. Во-первых, мы вполовину увеличим прием на бюджетные места так, чтобы все москвичи, которые заканчивают 9 класс, могли получить свободные места в наших колледжах, получить, соответственно, рабочие специальности. Во-вторых, мы кардинально будем менять программы обучения и изменять материальную базу. В этом году будет только реконструировано или создано заново около 300 лабораторий и мастерских такого же уровня, как у вас сегодня", – сказал Собянин.

В ближайшие годы предстоит модернизация всей системы среднего специального образования - практические занятия в обучении будут составлять не менее 70 процентов. А, кроме того, в дальнейших планах - обновление материально-технической базы колледжей, будет создано 90 новых мастерских и лабораторий.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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