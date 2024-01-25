По всей России студенты отмечают Татьянин день

В Храме Святой Татианы прошло торжественное богослужение

В московских вузах и колледжах обучаются более 900 тысяч человек. У каждого есть возможность реализовать свои таланты и добиться успеха. В праздничный день в Москве организовано множество мероприятий — от традиционного катания на коньках до фестивалей. Хорошее настроение царит и в самих учебных заведениях. А утром в Храме Святой Татианы прошло торжественное богослужение.

В домовом храме при МГУ на Моховой с самого утра многолюдно. Ведь по традиции, которая ведет начало с 18 века, именно здесь с торжественного богослужения начинают отмечать день памяти раннехристианской святой Татианы - покровительницы вуза и студенчества.

"Вообще с Татьяной интересная история. Дело в том, что это римская мученица. И Татиана - это латинское имя. Но если сейчас вы спросите во всем мире - чье имя Татьяна, вам скажут, что это русское, русское имя! Всех студентов поздравляю с праздником Татьянин день - это день студенчества, уже не только университета, но и всех студентов Российской Федерации", - сказал Владимир Вигилянский, настоятель храма Св. Мученицы Татианы при МГУ.

Будут отмечать здесь сегодня и очередную годовщину основания храма и первого столичного альма-матер. Именно 25 января 1755 года по новому стилю императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании Московского университета. А с сегодняшнего дня в вузе начинают торжественный отчет дней до очередного юбилея. Ровно через год МГУ отметит свое 270-летие.

Атмосфера и дух праздника воцарились и в главном здании университета на Воробьёвых горах. Традиционная медовуха, которой угощают всех студентов в Татьянин день, уже настоялась и готова к торжественной церемонии

По традиции каждый студент вот уже почти три десятилетия сегодня может получить законную чарку медовухи из рук ректора МГУ. Рецепт напитка Виктор Садовничий держит в секрете. При этом каждый год часть ингредиентов в составе обязательно меняет.

"Вот в этом году это гвоздика, изюм, лимон, бадьян, корица. Медовуху придумал я, будучи аспирантом. Я как-то в Ярославле зашел в какое-то кафе голодный и выпил медовуху. И так понравилось мне, так хорошо, и я решил - надо ребятам готовить медовуху", - рассказал Виктор Садовничий.

Сессия завершилась вчера. А сегодня учиться, проводить день в делах и в одиночестве для студентов - плохая примета. А вот гуляния, веселье, встречи с друзьями в этот день не возбраняются, а зачетку можно пока убрать подальше.

Веселятся, танцуют и поют на разных языках мира и на праздничной репетиции в столичном Университете дружбы народов. У учащихся самого интернационального из вузов страны по случаю Дня студента свои ритуалы.

Умасливать сметаной и ласками "Кота ученого" – бронзовую скульптуру, что вальяжно расположилась в научной библиотеке главного корпуса, сегодня спешат те, для кого минувшая сессия была удачной. Традиционно праздничные мероприятия сегодня проходят по всей столице. В развлекательной программе с экскурсиями, лекциями и викторинами множество мероприятий.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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