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Выставка в Москве расскажет о роли казачества в Первой мировой войне

15:04
  • четверг
  • 25 января 2024

Она продлится до конца февраля

Выставка, посвященная роли казачества в Первой мировой войне, открылась сегодня в Российском государственном архиве социально-политической истории.

Гости смогут познакомиться с копиями архивных документов, которые рассказывают о жизни казаков и их боевых свершениях.

Среди экспонатов - военные карты, доклады о ходе боевых действий, послужные списки и информация о награждениях. Отдельные стенды посвящены священнослужителям. Выставка будет открыта до конца февраля.

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Историко-документальная выставка "Лицом к казачеству"
Историко-документальная выставка "Лицом к казачеству"
Историко-документальная выставка "Лицом к казачеству"
Историко-документальная выставка "Лицом к казачеству"
Историко-документальная выставка "Лицом к казачеству"
Историко-документальная выставка "Лицом к казачеству"
Историко-документальная выставка "Лицом к казачеству"
Историко-документальная выставка "Лицом к казачеству"
Историко-документальная выставка "Лицом к казачеству"
Историко-документальная выставка "Лицом к казачеству"
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