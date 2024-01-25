Выставка в Москве расскажет о роли казачества в Первой мировой войне

Она продлится до конца февраля

Выставка, посвященная роли казачества в Первой мировой войне, открылась сегодня в Российском государственном архиве социально-политической истории.

Гости смогут познакомиться с копиями архивных документов, которые рассказывают о жизни казаков и их боевых свершениях.

Среди экспонатов - военные карты, доклады о ходе боевых действий, послужные списки и информация о награждениях. Отдельные стенды посвящены священнослужителям. Выставка будет открыта до конца февраля.

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