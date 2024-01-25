В "Шереметьево" пресекли контрабанду дальневосточного трепанга

Изъято более 10 тонн

Шереметьевские таможенники пресекли контрабанду в Китай дальневосточного трепанга. Возбуждено сразу 14 уголовных дел. Появились кадры задержания одного из злоумышленников.

Всего в преступную группировку входили двое граждан Китая и трое россиян. Они занимались скупкой трепанга, затем почтой отравляли товар в Китай. Для доставки незаконного груза использовали курьеров.

В результате расследования были обнаружены мешки с товаром, а это свыше 10 тонн морского деликатеса общей стоимостью порядка 100 млн рублей. Кроме того, изъяты машины, на которых продукт доставляли до места его переработки и хранения.

"Возбуждённые уголовные дела были объединены в отдельное производство, которое окончено обвинительным заключением в отношении пяти фигурантов. Им грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом 1 миллиона рублей", - сообщила Марина Морозенко, пресс-секретарь Шереметьевской таможни.

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