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В центре Москвы появилась памятная доска Татьяне Шмыге

15:10
  • четверг
  • 25 января 2024

Её называли королевой оперетты

В четверг в центре Москвы появилась памятная доска Татьяне Шмыге - великой певице, незаурядной актрисе, талантливому педагогу. В доме №14 в Леонтьевском переулке актриса прожила почти треть жизни.

Её по праву называли королевой оперетты. Золотой обволакивающий голос, изящная пластика, драматический дар - более полувека Татьяна Шмыга царила на сцене. Лирическое сопрано певицы узнавали сразу: так свободно, уверенно и тонко могла петь только она.

Но за видимой лёгкостью стоял титанический труд. Актриса находила время и на учеников, щедро делясь с ними секретами профессии.

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Мемориальная доска Татьяне Шмыге
Мемориальная доска Татьяне Шмыге
Мемориальная доска Татьяне Шмыге
Мемориальная доска Татьяне Шмыге
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