Её называли королевой оперетты
В четверг в центре Москвы появилась памятная доска Татьяне Шмыге - великой певице, незаурядной актрисе, талантливому педагогу. В доме №14 в Леонтьевском переулке актриса прожила почти треть жизни.
Её по праву называли королевой оперетты. Золотой обволакивающий голос, изящная пластика, драматический дар - более полувека Татьяна Шмыга царила на сцене. Лирическое сопрано певицы узнавали сразу: так свободно, уверенно и тонко могла петь только она.
Но за видимой лёгкостью стоял титанический труд. Актриса находила время и на учеников, щедро делясь с ними секретами профессии.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"