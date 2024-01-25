В парке "Лосиный остров" подкармливают животных

С наступлением зимы животным становится сложнее выжить в природе

Вместо саней – квадроцикл. Взамен подарков - мешки с кормом. Словно дедушка Мороз, по заснеженному лесу сотрудник парка "Лосиный остров" неспешно едет к своим подопечным, чтобы не спугнуть. Но здесь уже давно все в курсе и начеку- везет вкусняшки!

Из кулинарных изысков: овес, пшеница и кукуруза. От желающих полакомится деликатесами в зимнее время отбоя нет. Но за обеденным столом равны все - и пятнистые олени, и даже маленькие кабанчики.

Главная задача сотрудников парка в зимнее время — это не накормить, а именно подкормить зверя, чтобы ему легче было пережить зиму. Но даже летом, когда зелени предостаточно, сено в кормушках все равно оставляют. И если вдруг станет голодно, животное знает куда прийти.

"С наступлением зимы животным становится сложнее выжить в природе. Пятнистый олень - это вид, завезённый в нашу часть. И, конечно же, он не приспособлен к таким снежным зимам и ему приходится непросто в плане добычи пищи. Из-за большого слоя снега животным сложно добывать растительную пищу, которой они привыкли питаться, им необходима подкормка", - рассказала Карина Фоменко, младший научный сотрудник национального парка "Лосиный остров".

Даже для настоящих гурманов сотрудники парка завезли особое блюдо. Крупная гималайская соль по сравнению с обычной пищевой имеет больше микроэлементов, так что лосям не только вкусно, но еще и полезно. Кормление зверей происходит на территории специальной экотропы, так что у посетителей парка есть реальная возможность увидеть животных вблизи.

"Приходит стадо оленей на эту подкормочную площадку, могут понаблюдать за кабанами, но это не единственные обитатели нашего национального парка. Часто на оленьей тропе посетители могут увидеть птиц - это дятлы, различные представители синиц", - отметила Карина Фоменко.

И такая возможность уникальна, ведь, как только стает снег, животные снова уйдут вглубь леса. Однако, на что посмотреть, все равно останется. С наступлением весны в районе экотропы расцветут редкие и краснокнижные растения.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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