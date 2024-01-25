Два человека погибли при взрыве на фекальной станции в Оренбурге

Еще шесть человек остаются под завалами

Два человека погибли при взрыве и обрушении станции в Новотроицке Оренбургской области.

Один погиб под завалами, второй скончался в больнице – у него было 95% ожогов тела, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На данный момент под обломками находятся шесть человек, с ними удалось установить связь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

Взрыв на насосной канализационной станции в Новотроицке прогремел утром 25 января. ЧП произошло взрыва газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы. В городе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

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