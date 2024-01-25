Сбитая на переходе в Калининграде девушка впала в кому

Вторая пострадавшая в тяжелом состоянии

Уголовное дело возбуждено по факту ночного ДТП в Калининграде. Автомобиль Audi минувшей ночью сбил двух 16-летних девушек на нерегулируемом пешеходном переходе в центре города, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Уточняется, что около полуночи на Ленинском проспекте 53-летний водитель Audi допустил наезд на двух 16-летних девушек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Одна из пострадавших госпитализирована, она впала в кому. Вторую девушку доставили в операционную областной больницы.

По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД. Однако тяжесть статьи может измениться - в зависимости от состояния пострадавших. На видео с камер наблюдения видно, что водитель даже не пытался тормозить перед тем, как сбить переходящих дорогу по переходу девушек, передает РИА Новости.

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