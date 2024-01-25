Кремль: поездка Путина в Калининград - не месседж странам НАТО

Это исключительно рабочий визит

Визит президента России Владимира Путина в Калининград – это обычная рабочая поездка.

Никаких сигналов странам НАТО глава государства посылать не собирается, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что какой смысл несет поездка Путина в Калининградскую область, которая окружена странами альянса.

"Это совершенно не "месседж" странам НАТО. Это главное, чем занимается президент <…> работает над развитием нашей страны и наших регионов", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Путин прибыв в Калининград в четверг, 25 января. Ожидается, что глава государства планирует посетить Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта и пообщаться со учащимися по случаю Дня студента.

Кроме того, Путин проведет встречу с губернатором региона Антоном Алихановым, обсудит с ним вопросы социально-экономического развития Калининградской области.

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