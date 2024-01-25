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Госдума запретила увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет

13:51
  • четверг
  • 25 января 2024

Закон принят в третьем чтении

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет. Как ранее отмечал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, избиратели неоднократно обращались к парламентариям с просьбой внести такие поправки в законодательство.

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Председатель Госдумы напомнил, что сейчас норма распространяется на родителей детей в возрасте до 14 лет. При этом дети до 16 лет все еще нуждаются в помощи: увольнение матери, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию, подчеркнул Володин.

Законопроект был внесен на рассмотрение парламента партией ЛДПР. Он получил положительный отзыв правительства, передает РИА Новости.

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